Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Schienen, Lkr. Konstanz) Senior erhält Anruf von falschem Bankmitarbeiter und gibt TAN heraus (28.04.20265)

Öhningen, Schienen (ots)

Ein Mann ist am Montagnachmittag beim Anruf eines falschen Bankmitarbeiters betrogen worden. Der Unbekannte rief bei dem 79-Jährigen an und gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse Singen aus. Im weiteren Verlauf des Telefonats täuschte er vor, dass vom Konto des Mannes eine Überweisung nach Spanien in Höhe von mehreren tausend Euro getätigt worden sei. Zur Überprüfung der Transaktion müsse er nun eine TAN generieren, die der 79-Jährige schließlich an den Betrüger übermittelte. Kurz darauf stellte der Senior auf seinem Konto zwei Abbuchungen in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags fest.

Die Polizei warnt:

-Geben Sie niemals Ihre Kartennummer oder eine TAN heraus.

-Geben Sie keinen Auftrag per TAN frei.

-Bank-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter werden Sie niemals am Telefon zur Herausgabe dieser Informationen auffordern.

Weitere Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen, sind unter www.polizei-beratung.de zu finden.

