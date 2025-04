Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Radweg auf der Konzilstraße - Radfahrer stoßen zusammen (27.04.2025)

Konstanz (ots)

Bereits am Sonntag sind zwei Radfahrer auf dem Radweg an der Konzilstraße zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Eine 10-Jährige überholte auf dem Radstreifen im Bereich "Hofhalde" ihre vorausfahrende Schwester und übersah dabei einen entgegenkommenden 33-jährigen Radfahrer. Die beiden kollidierten frontal miteinander und stürzten. Sowohl die 10-Jährige als auch der 33-Jährige verletzten sich dabei. Das Mädchen kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den Rädern entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell