Furtwangen (ots) - Ein junger Mann hat bei einem Unfall am Montagmittag an der Baumannstraße schwere Verletzungen erlitten. Der 33-Jährige fuhr mit einem Audi vom Gelände einer Firma in Richtung Straße. Dabei verlor er - vermutlich aufgrund medizinischer Ursache - die Kontrolle über sein Auto, dass in der Folge ...

