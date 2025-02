BPOLD-KO: Bundespolizei verbietet in Mainz temporär das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen auf Bahnanlagen

Frankfurt am Main (ots) - Am Dienstagmorgen kam es am S-Bahn Haltepunkt Frankfurt am Main Hbf zur Festnahme eines gesuchten Straftäters. Ein aufmerksamer Fahrgast hatte den 34-jährigen Deutschen im Nachgang zu einer Öffentlichkeitsfahndung bei der Sendung Aktenzeichen XY...ungelöst wiedererkannt und der Polizei ...

