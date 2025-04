Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 33-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - Auto fällt in "Breg" (28.04.2025)

Furtwangen (ots)

Ein junger Mann hat bei einem Unfall am Montagmittag an der Baumannstraße schwere Verletzungen erlitten. Der 33-Jährige fuhr mit einem Audi vom Gelände einer Firma in Richtung Straße. Dabei verlor er - vermutlich aufgrund medizinischer Ursache - die Kontrolle über sein Auto, dass in der Folge nach rechts kam und über eine kleine Mauer hinweg in die "Breg" stürzte, wo es schließlich auf dem Dach liegenblieb. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten 33-Jährigen aus dem total demolierten Wagen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn anschließend zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An dem Audi, der derzeit noch aus dem Fluss geborgen wird, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

