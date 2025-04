Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Polizei ermittelt nach einer Serie von Autoeinbrüchen zwei Tatverdächtige (28.04.2025)

Engen (ots)

Beamten des Polizeipostens Engen ist es gelungen, nach einer Serie von Autoeinbrüchen im Bereich Engen zwei Tatverdächtige zu ermitteln. In der Nacht vom 18. auf den 19. Januar haben zunächst unbekannte Täter aus zahlreichen Autos, die nicht verschlossen waren, Wertsachen entwendet. In derselben Nacht verschafften sie sich zudem unbefugt Zutritt zu einer Garage, wo ihnen - während der "Durchsuchung" durch die Bewohner überrascht - wiederum unerkannt die Flucht gelang (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5953768).

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen kamen die Polizisten nun zwei jungen Männern mit tunesischer Staatsangehörigkeit im Alter von 19 und 20 Jahren auf die Spur. Aufgrund an einzelnen Tatorten erhobenen Fingerabdrücken und DNA-Spuren stehen die beiden Heranwachsenden nun in dringendem Verdacht, zumindest einen Teil der Autoaufbrüche und den Einbruch in die Garage begangen zu haben.

Wie während der polizeilichen Maßnahmen ebenfalls bekannt wurde, ist einer der jungen Männer zwischenzeitlich in Frankreich und der andere in Stuttgart erneut mehrmals polizeilich in Erscheinung getreten. Derzeit sind beide Tatverdächtigen unbekannten Aufenthalts.

