Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet E-Bike im Wert von rund 7.000 Euro - Polizei bittet um Hinweise (26.04.2025)

Reichenau (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagvormittag in der Straße "Am Wollmatinger Ried" ein hochwertiges E-Bike entwendet. Im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr knackte der Dieb das Schloss des an den Fahrradständern am Nabu-Gebäude, neben der Markthalle Reichenau, abgestellten Fahrrads im Wert von rund 7.000 Euro.

Ein Zeuge beobachtete zuvor einen Unbekannten an dem E-Bike, der sich im dortigen Bereich auffällig umschaute. Der Mann war etwa 20-30 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, schwarz gekleidet und hatte einen Rucksack dabei. Zudem rauchte er.

Bei dem entwendeten Rad handelt es sich um ein E-Bike der Marke "Specialized", Modell Levo Comp Alloy in den Farben grün, grau und schwarz.

Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt ebenfalls Verdächtiges im Bereich der Fahrradständer vor dem Nabu- Gebäude und der Markthalle beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise zur Identität des Diebes oder dem Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell