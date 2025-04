Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Zigarettenautomat gesprengt (28.04.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte in der Hardstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Zwischen 3 Uhr und 4 Uhr steckten die Täter ein bislang unbekanntes Sprengmittel in den Ausgabeschacht und zündeten es anschließend. Dabei zerstörten sie den Zigarettenautomaten vollständig. An den Inhalt gelangten sie mit der Aktion schlussendlich jedoch nicht. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer tausend Euro liegen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Hardstraße beobachtet haben, oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 zu melden.

