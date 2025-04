Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen

Lkr. Tuttlingen) - Biker-Aktionstag am Knopfmacherfelsen 2025 (27.04.2025)

Bild-Infos

Download

Fridingen (ots)

Am Sonntag hat von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Parkplatz "Knopfmacherfelsen" an der Landesstraße 277 zwischen Fridingen und Beuron schon zum dritten Mal der gemeinsame Biker-Aktionstag statt der Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg stattgefunden.

Der Aktionstag ist ein Element der Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Konstanz zur Reduzierung der Motorradunfälle.

Wie in den Vorjahren wurde die Präventionsveranstaltung der beiden Polizeipräsidien in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern DRK-Kreisverband Tuttlingen, ADAC sowie den Verkehrswachten Tuttlingen und Konstanz-Hegau durchgeführt. Erstmals war in diesem Jahr auch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Sigmaringen mit einem Infopoint vertreten.

Bei strahlendem Sonnenschein und idealen Wetterbedingungen konnte den ganzen Tag über ein starkes Biker-Aufkommen verzeichnet werden. Insgesamt nutzten über 400 Motorradfahrende das Informationsangebot der Veranstalter.

Im Fokus des Aktionstages standen unterschiedliche Themen der Motorradsicherheit angefangen vom technischen Zustand der Maschinen und der persönlichen Ausrüstung über Motorradlärm bis zur Sichtbarkeit der Motorradfahrenden. Das Angebot von retroreflektierenden Warnwesten, die vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) zur Verfügung gestellt wurden, fand dabei reißenden Absatz unter den Motorradfahrenden.

Den Abschluss des gelungenen Aktionstages bildete die Verlosung von 11 Fahrsicherheitstrainings und zwei Kunstdrucken, die durch den Interimspräsidenten des Polizeipräsidiums Konstanz Uwe Stürmer zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt Fridingen a.d.Donau, Stefan Waizenegger, durchgeführt wurde.

Insgesamt kann der Biker-Aktionstag als äußerst erfolgreiche Präventionsveranstaltung gewertet werden, die im kommenden Jahr wieder durchgeführt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell