Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollerfahrer durch Dieselspur gestürzt (25.04.2025)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Dieselspur hat am Freitagmorgen zum Sturz eines Motorrollers im Ortsteil Obereschach geführt. Ein 37-jähriger Roller-Fahrer war gegen 10:05 Uhr auf der Niedereschacher Straße in Richtung Villingen unterwegs, als er im Kurvenbereich durch den auf der Straße befindlichen Kraftstoff die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Kurz zuvor war der Diesel durch eine defekte Leitung an einem Omnibus auf die Fahrbahn gelangt und hatte sich bereits über die gesamte Fahrspur verteilt. Der 37-Jährige zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Sein Motorroller war nicht mehr fahrbereit. Das Polizeirevier Villingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell