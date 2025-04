Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Bohlinger Straße/Radolfzeller Straße - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (28.04.2025)

Moos (ots)

Am Montagmorgen hat sich auf der Kreuzung Bohlinger Straße/Radolfzeller Straße ein Unfall ereignet. Ein aus Richtung Bohlingen kommender 77-jähriger Fordfahrer missachtete an der Kreuzung zur Radolfzeller Straße die Vorfahrt eines aus Richtung Radolfzell kommenden Peugeot eines 46-Jährigen und prallte seitlich in dessen Wagen. In Folge der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte die Schadenshöhe sowohl am Ford als auch am Peugeot auf je etwa 10.000 Euro.

