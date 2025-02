POL-PDKL: Alkoholisiert Auffahrunfall verursacht

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Montagnachmittag wurde an der Zufahrt eines Discountmarktes in der "Schäferdelle" eine Straßenlaterne bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Fahrer eines LKW mit Anhänger stieß beim Rangieren gegen den Laternenmast, so dass dieser auf die Fahrbahn kippte. Die beschädigte Straßenlaterne wurde vorübergehend entfernt. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 5000 Euro ...

