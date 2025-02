Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von hochwertigem Kraftfahrzeug

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wird ein Geländewagen entwendet. Im beschaulichen Wohngebiet "In den Härtelwiesen" wurden Anwohner gegen 03.45 Uhr vom Geräusch eines startenden Motors aufgeschreckt. Der vor dem Anwesen ge-parkte graue Jeep Grand Cherokee mit KUS-Kennzeichen wurde durch noch unbe-kannte Täter gestohlen. Das Fahrzeug der oberen Mittelklasse wurde durch die unbe-kannte Täterschaft über die Straße "Am Stadion" am Sportplatz vorbei in Richtung Bahnhofstraße gesteuert. Auf der Heckscheibe des Fahrzeugs ist ein auffälliger roter Schriftzug der Motorradmarke Harley Davidson angebracht. Der aktuelle Wert des Fahrzeugs wird auf mehrere 10.000,-- Euro geschätzt. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen dauern an. Mögliche Hinweise können unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de der Polizeiinspektion Kusel bzw. der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 369-14750 mitgeteilt werden.|pikus

