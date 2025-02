Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Ulmet (Kreis Kusel) (ots)

Bewohner der betroffenen Wohnung meldet der Polizei einen Zimmerbrand. In der Zweibrücker Straße brach am Sonntag Abend ein Brand in einer Wohnung aus. Alle drei Bewohner konnten ihre Wohnung rechtzeitig verlassen und blieben unver-letzt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Ulmet, Altenglan, Kusel, Erdesbach und Horschbach waren flugs zur Stelle und konnten eine Ausbreitung des Brandes ver-hindern. Unter Einsatz von 43 Kräften konnte der Brand schnell gelöscht und Schlim-meres verhindert werden. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen zur Örtlichkeit beor-dert. Die entstandenen Beschädigungen beschränken sich auf das Zimmer, in welchem der Brand ausbrach. Insofern wird der Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich an-gesiedelt. Die weiteren 5 Wohnungen im Haus blieben unversehrt. Als Brandursache kommt unsachgemäßer Umgang mit offenem Feuer in Betracht, weshalb polizeiliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen wurden. Mögliche Hinweise können unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de der Polizeiinspektion Kusel mitgeteilt werden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell