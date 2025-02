POL-PDKL: Wie die Mutter so die Tochter!

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Lohnsfeld. Ein 44-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Kaiserstraße in Richtung Wartenberg-Rohrbach. Aufgrund der tiefstehenden Sonne war er geblendet, übersah einen am Fahrbahnrand geparkten Transporter und fuhr vermutlich ungebremst auf diesen auf. Dabei wurde seine 40-jährige Beifahrerin zum Glück nur leicht ...

