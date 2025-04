Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Radweg an der Dillstraße - Radfahrer stoßen zusammen (28.04.2025)

Stockach (ots)

Zwei Radfahrer haben sich bei einem Zusammenstoß auf dem Radweg an der Dillstraße am Montagabend verletzt. Ein 8-Jähriger fuhr mit seinem Rad vom Parkplatz "Am Osterholz" auf den Radweg und stieß dabei mit einem 37-Jährigen zusammen, der eine Kollision mit dem Buben trotz starken Bremsens nicht mehr verhindern konnte. Beide kamen zu Fall und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad des 37-Jährigen entstand geringer Schaden.

