Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen- Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter nach Unfall in Breg (28.04.2025)

Furtwangen (ots)

Aus einer medizinischen Ursache heraus ist am Montag der Fahrer eines Audis in die Breg gefahren und hast sich dabei schwer verletzt. Der 34-jährige Fahrer war auf einem ufernahen Betriebsgelände unterwegs, dass er in seinem Auto verlassen wollte. Vor Erreichen der Ausfahrt nahe der Brücke über die Breg an der Baumannstraße verlor er wegen eines gesundheitlichen Problems die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kam das Auto in den Fluss und dort auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden und anschließend in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden am Audi ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell