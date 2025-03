Polizei Dortmund

POL-DO: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen: Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne gültige Kraftfahrzeugzulassung auf dem Wall

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0258

Zivilen Einsatzkräften fiel am Montag (17.03.2025) gegen 21:55 Uhr auf dem Königswall ein Audi mit fünf Insassen besetzt auf. Ermittlungen zu den am Auto angebrachten Kennzeichen ergaben, dass diese nicht zum Fahrzeugtyp gehörten. Im weiteren Verlauf beobachteten die Beamten, wie der Fahrer das Auto immer wieder stark beschleunigte und aufgrund der Blitzer stark abbremste. An einer roten Ampel kam es zu einen "Kavalierstart" mit durchdrehenden Reifen.

Die Beamten stoppten das Fahrzeug im Anschluss. Der 19-jährige Fahrer, wohnhaft in Hamm, konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Des Weiteren verfügte das genutzte Fahrzeug über keine aktuelle Zulassung. Die angebrachten Kennzeichen habe man sich für eine Spritztour von einem Bekannten geliehen.

Das Fahrzeug, sowie die Mobiltelefone der Insassen stellten die Beamten sicher. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen (§ 315 d StGB).

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell