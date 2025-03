POL-DO: Verkehrsbericht 2024 zu Motorradunfällen: Mit Fahrsicherheitstraining auf der sicheren Seite

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0254 "Wir haben unser wichtigstes Ziel erreicht. Ich bin so dankbar dafür" - mit diesen Worten kommentierte Polizeipräsident Gregor Lange am Montag (17.3.2025) die bedeutendste Aussage aus der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2024 in Lünen. Und diese Aussage lautet: 2024 gab es auf ...

mehr