POL-DO: Verkehrsbericht 2024: Weniger Unfälle, weniger Schwerverletzte und weniger Getötete auf den Autobahnen im Regierungsbezirk Arnsberg

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0251 Einen geringen Geldbetrag raubte am Samstag (15. März 2025) ein 31-Jähriger ohne festen Wohnsitz in einer Wohnung an der Borsigstraße. Der Mann wurde festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich die 41-jährige Dortmunderin und ihr 31-jähriger Bekannter um 8:15 Uhr in der Wohnung der Frau auf. Laut Angaben der Dortmunderin zog der Mann plötzlich ein Messer und habe einen ...

mehr