Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Wegen offener Geldstrafe gesucht - Bundespolizei nimmt Reisenden fest

Bietingen (ots)

Ein 33-jähriger österreichischer Staatsangehöriger wurde am 26. Februar 2025 am Grenzübergang Bietingen von der Bundespolizei vorläufig festgenommen. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle deutscher Staatsanwaltschaften.

Mitarbeitende des schweizerischen Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) kontrollierten den 33-Jährigen als Beifahrer in einem in der Schweiz zugelassenen Fahrzeug bei der Einreise in die Schweiz. Sie stellten auch die Fahndungsnotierungen fest- zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung. In beiden Fällen schuldete er der Justizkasse ausstehende Geldstrafen in Höhe von 5´200 Euro und 3´183 Euro.

Der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben, die ihm auf dem Revier in Singen die Haftbefehle eröffnete. Er selbst konnte die Strafe vor Ort nicht begleichen, eine Kontaktperson verhalf ihm jedoch zur Weiterreise indem sie die Strafe samt Verfahrenskosten auf einem Polizeirevier einzahlte.

Nachdem die offenen Strafzahlungen beglichen wurden, durfte er das Revier verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell