BPOLI-KN: Personen im Gleis zwingen Lokführer zu Schnellbremsung

Engen (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben in Engen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Mittwochnachmittag (19. Februar 2025) haben Beamte der Bundespolizei einen gambischen Staatsangehörigen, der von der Staatsanwaltschaft Konstanz mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde, festgenommen. Das Amtsgericht Singen ...

