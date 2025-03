Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Raub in Wohnung: 31-Jähriger festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0251

Einen geringen Geldbetrag raubte am Samstag (15. März 2025) ein 31-Jähriger ohne festen Wohnsitz in einer Wohnung an der Borsigstraße. Der Mann wurde festgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich die 41-jährige Dortmunderin und ihr 31-jähriger Bekannter um 8:15 Uhr in der Wohnung der Frau auf. Laut Angaben der Dortmunderin zog der Mann plötzlich ein Messer und habe einen mittleren zweistelligen Geldbetrag aus ihrer Tasche geraubt. Die Frau wurde leicht verletzt. Er flüchtete aus der Wohnung.

Der 31-jährige Mann aus Guinea konnte wenig später festgenommen werden. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen schweren Raubes in einer Wohnung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell