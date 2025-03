Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Dortmund

Am 14.03.2025 kam es gegen 21:30 Uhr auf der Brunnenstraße in Dortmund zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ein 28-jähriger Dortmunder durch einen Messerstich in den Bauch lebensgefährlich verletzt wurde. Nach erfolgter Not-Operation besteht aktuell keine Lebensgefahr mehr. Ein 34-jähriger Tatverdächtiger konnte identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Für die Ermittlungen wurde eine Mordkommission des PP Dortmund eingesetzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231-132-7441.

