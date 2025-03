Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Diebstahl: Polizei nimmt flüchtigen Mann fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0257

Einsatzkräfte der Polizei Dortmund wurden während ihrer Streifenfahrt gestern Abend (17. März 2025) auf einen Senior aufmerksam, welcher zuvor bestohlen wurde. Zeitgleich rannte ein Mann weg - der Tatverdächtige. Die Polizisten eilten ihm nach und konnten ihn nach einer Verfolgungsfahrt festnehmen.

Um 20:05 Uhr fuhren die beiden Beamten auf der Schürbankstraße in Dortmund-Aplerbeck. In Höhe eines dortigen Kiosks winkte ein 84-Jähriger aus Dortmund die Einsatzkräfte heran und gab an, dass er bestohlen wurde. Der Dortmunder deutete noch auf einen flüchtigen Mann. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

In der Weiße-Ewald-Straße stieg der Flüchtige in einen wartenden Mercedes. Das Auto fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Einsatzkräfte gaben dem Fahrer Anhaltesignale, welche aber ignoriert wurden. Die Flucht endete schließlich in der Märtmannstraße. Dort stieg der flüchtige Tatverdächtige aus, der Mercedesfahrer fuhr davon. Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen, einen 29-Jährigen aus Polen, schließlich festnehmen. Der Mercedes konnte später abgestellt vorgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Der 29-Jährige ohne festen Wohnsitz kam ins Polizeigewahrsam. Die Prüfung von Haftgründen dauert an.

