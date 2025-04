VS-Villingen (ots) - Auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen parkenden roten Ford Fiesta an der hinteren linken Seite. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen werden ...

mehr