POL-ME: Holzzaun durch Brand beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - 2504042

Monheim am Rhein (ots)

Am Donnerstag, 10. April 2025, brannte in Monheim am Rhein neben einem Fußballplatz ein Holzzaun. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 21 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand eines Holzzauns am Fritjof-Nansen-Weg gerufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Der Zaun wurde auf einer Länge von acht Metern beschädigt. Der Sachschaden beträgt ungefähr 800 Euro.

Die Polizei Monheim am Rhein bittet unter 02173 9594-6350 um Hinweise.

