Polizei Mettmann

POL-ME: Vorfahrt missachtet: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - 2504041

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

Am Donnerstag, 10. April 2025, kam es in Hilden zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und hohem Sachschaden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 8:30 Uhr kollidierte ein Ford Fiesta, der auf der Herderstraße in Richtung Norden unterwegs war, an der Kreuzung Herderstraße / Auf dem Sand mit einem VW Polo, der die Straße Auf dem Sand in Richtung Westen befuhr. Der 36-jährige Ford-Fahrer missachtete die Vorfahrt des Volkswagens und fuhr diesem in den hinteren seitlichen Bereich. Das getroffene Fahrzeug drehte sich dadurch, die hintere Tür wurde stark beschädigt. Der 38-jährige Fahrer des VW Polo wurde bei dem Unfall leicht verletzt und im Hildener Krankenhaus ambulant behandelt. Der Ford-Lenker blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugenentstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt 12.000 Euro schätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell