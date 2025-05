Polizei Münster

POL-MS: Körperverletzung am Hawerkamp - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Samstagabend (24.05., 22:55 Uhr) ist es an der Straße Am Hawerkamp zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 27-Jährigen gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach den Tatverdächtigen und weiteren Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach eine unbekannte Gruppe Männer den 27-Jährigen an. Der versuchte diesen aus dem Weg zu gehen. Daraufhin schlugen sie den 27-Jährigen zunächst mehrfach ins Gesicht und traten ihn am Boden. Anschließend flüchtete die Gruppe zu Fuß in Richtung Bahnhof. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Bei der Gruppe soll es sich mutmaßlich um drei bis fünf Männer handeln. Zeugen gaben an, dass einer der Tatverdächtigen eine Weste getragen habe.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

