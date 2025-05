Polizei Münster

POL-MS: Versammlungen am Samstag - Polizei schaltet Bürgertelefon

Münster (ots)

Am Samstag (31.05.) finden im Innenstadtbereich von Münster sechs Versammlungen statt. Die Polizei erwartet Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich.

Die Polizei schützt die Wahrnehmung des Versammlungsrechts und wird die angezeigten Versammlungen begleiten. Um die erwartbaren Verkehrsbeeinträchtigungen zu reduzieren, wird die Polizei verstärkt im Einsatz sein und Verkehrsmaßnahmen durchführen.

Ein Bürgertelefon wird am Freitag (30.05.2025, 8-16 Uhr) und am Samstag (31.05.2025) ab 8 Uhr unter der Rufnummer 0251/275-1112 eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können Ihre Fragen und Anliegen rund um die Versammlungen unmittelbar an die Polizei richten.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell