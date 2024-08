Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Schwimmbad

Finnentrop (ots)

In das Schwimmbad in Finnentrop in der Straße "Am Markt" ist ein unbekannter Täter am Sonntag (18. August) gegen 01:20 Uhr eingedrungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelte dieser eine Eingangstür auf und gelangten von dort aus in das dazugehörige Bistro. Ob der Unbekannte etwas entwendete, ist unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Zudem sicherten die Beamten Spuren. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell