Polizei Münster

POL-MS: Polizei bietet geführte Pedelec- und Radfahrtrainings für Senioren an - Anmeldung für "Sicherheit Er-Fahren" per Mail

Münster (ots)

Unter dem Titel "Sicherheit Er-Fahren" bietet die Polizei am 17.6. (10 Uhr und 14 Uhr) sowie am 8.7. (10 Uhr) für jeweils 90 Minuten kostenlose Fahrsicherheitstrainings für Pedelec- und Fahrradfahrer ab 65 Jahren an.

In geführten Kleingruppen von bis zu zehn Personen radeln die Polizisten mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch Münster. Dabei beantworten sie unter anderem Fragen zu Verkehrsregeln und machen auf aktuelle Unfallschwerpunkte in der Stadt aufmerksam. Treffpunkt des Trainings ist die Hammer Straße 234. Die Anmeldung ist per Mail an VU-Praevention/Opferschutz-osb.muenster@polizei.nrw.de unter Angabe des Namens und einer Rückrufnummer oder telefonisch unter (0251) 275- 3816 möglich. Die Polizei bittet darum, das eigene Fahrrad zum Termin mitzubringen. Leihräder stehen nicht zur Verfügung. Alle Interessierten finden hier weitere Informationen: https://muenster.polizei.nrw/artikel/sicherheit-er-fahren

