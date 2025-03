Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eifersucht führt zu Glasbruch

In den Abendstunden des 07.03.2025 kam es in einer Plattenbausiedlung in Erfurt-Südost zu einem Polizeieinsatz. Ein 54jähriger Erfurter meldete per Notruf, dass seine Wohnungsscheiben gerade von einem Bekannten mittels Steinen eingeworfen worden sind. Die sofort eingesetzten Streifen konnten den 35jährigen Täter nicht mehr aufgreifen. Eine Prüfung ergab, dass zwei Fenster und die Balkontür beschädigt wurden, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro entstand. Hintergrund der Streitigkeit sei nach Angaben des Geschädigten Eifersucht.

Durch die Beamten wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (MF)

