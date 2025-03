Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrssünder verursacht Unfall mit Personenschaden

Erfurt (ots)

Am Samstag den 08.03.2025 gegen 12:35 Uhr kam es in Erfurt im Bereich der Schillerstraße auf Höhe des Hauptbahnhofs zu einem Verkehrsunfall zwischen einem roten Audi A6 und einem Linienbus. Der 51-jährige Unfallverursacher befuhr die Schillerstraße aus Richtung Weimarische Straße. Auf Höhe des Hauptbahnhofs fuhr der Audifahrer zum Wenden verbotswidrig über eine Sperrfläche und übersah hierbei einen neben ihm fahrenden Linienbus. Es kam zum Unfall. Der Linienbus führte eine Gefahrenbremsung durch. Hierbei kam eine 56-jährige Insassin zu Fall und verletzte sich leicht an der rechten Kniescheibe. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Die Polizei Thüringen bittet inständig um die Einhaltung der bestehenden Verkehrsregeln, um das Gefahrenpotential solcher Verletzungen zu minimieren! (AM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell