Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Medienanlaufstelle zum Brandgeschehen in Bad Ems eingerichtet

Koblenz/ Bad Ems (ots)

Hinsichtlich des Brandgeschehens in Bad Ems haben Polizei und Feuerwehr eine gemeinsame Anlaufstelle für Medienvertreter/-innen eingerichtet. Diese befindet sich an der Katholischen Kirche in der Viktoriaallee 5.

Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz ist vor Ort unter der 0261/103-2014 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell