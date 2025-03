Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Erfurt (ots)

Am Samstag zog die Polizei einen berauschten E-Scooter-Fahrer und den Fahrer eines manipulierten Pedelec aus dem Verkehr. Die Männer im Alter von 45 und 35 Jahren waren im Verlauf des Tages in der Warschauer Straße und in der Moskauer Straße unterwegs gewesen, als sie von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert wurden. Bei beiden Verkehrsteilnehmern reagierte der Drogentest positiv auf die Einnahme von Methamphetaminen. Zusätzlich wurde festgestellt, dass das Pedelec manipuliert wurde, um eine höhere Geschwindigkeit als 25 km/h zu erreichen. Das Pedelec wurde folglich beschlagnahmt und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach der Blutentnahme durften die beiden Herren ihren Heimweg zu Fuß antreten. (SeSt)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell