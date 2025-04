Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: gestohlene Kabeltrommel im Wald entsorgt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (24.04.2025) wurde von einem Förster eine leere Kabeltrommel im Wald bei Waldenbuch aufgefunden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Kabeltrommel ursprünglich mit 500 Metern Aluminiumkabel bestückt und im Jahr 2022 auf einer Baustelle in der Hauffstraße in Weil im Schönbuch eingesetzt war. Unter unbekannten Umständen war die hölzerne Kabeltrommel mit einem Rest von gut 100 Metern Kabel im Wert von circa 2.000 Euro offenbar damals entwendet worden. Die leere Trommel wurde von unbekannten Tätern nach Waldenbuch transportiert und im Bereich des Wasserhochbehälters nördlich der Weilerbergstraße entsorgt. Hierzu fuhren die Unbekannten mutmaßlich mit einem geeigneten Transportfahrzeug bis zum Wasserhochbehälter und rollten die Kabeltrommel von dort aus etwa 100 Meter weit in den Wald. Da das Holz der Kabeltrommel augenscheinlich noch nicht lange der Witterung ausgesetzt war, kann die Kabeltrommel keinesfalls seit 2022 dort liegen, sondern müsste irgendwann in den letzten Tagen oder Wochen vor dem Auffinden im Wald entsorgt worden sein. Der Polizeiposten Waldenbuch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Bereich des Waldwegs beim Wasserhochbehälter verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise werden unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

