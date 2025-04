Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 75-Jährige von vermeintlichem Spendensammler bestohlen

Ludwigsburg (ots)

Eine 75-jährige Frau wurde am Donnerstag (24.04.2025) gegen 09.30 Uhr in der Christophstraße in Münchingen Opfer eines Diebs. Der unbekannte Täter sprach die Frau auf der Straße an und gab vor für Rollstuhlfahrende Spenden zu sammeln. Während die Frau ihren Geldbeutel hervorholte, habe sie der unbekannte Mann mit einem Schreiben abgelenkt. Nachdem sich die Wege der beiden bereits getrennt hatten, stellte die 75-Jährige das Fehlen von 100 Euro aus ihrem Geldbeutel fest. Vermutlich hatte der Täter die Ablenkung ausgenutzt, um das Bargeld zu stehlen. Der Täter soll etwa 25 bis 35 Jahre alt und zwischen 175 bis 185 cm groß gewesen sein. Er hat dunkle Haare und wurde als südasiatischer Typ beschrieben. Zeugen, die Hinweise geben können, oder Personen, die ebenfalls bestohlen wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Korntal-Münchingen zu melden.

