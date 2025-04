Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Busfahrer durch Unbekannten beleidigt und geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen nachdem am Donnerstag (24.04.2025) gegen 17.45 Uhr ein 41 Jahre alter Busfahrer am Bahnhof in Ludwigsburg zunächst beleidigt und dann auch geschlagen wurde. Zwischen dem 41-Jährigen und dem Unbekannten war es zunächst am Bussteig 1 zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf der Unbekannte den Busfahrer beleidigte und schließlich auch mit der Faust ins Gesicht schlug. Hierauf suchte der Täter das Weite. Der 41 Jahre alte Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Täter soll etwa 35 Jahre alt und 170 cm groß sein. Er hat schwarz-graues Haar, das oben länger und seitlich rasiert ist, sowie eine schwarzen Vollbart. Er trug eine runde, rahmenlose Brille, eine schwarze Daunenjacke, eine Jeans und schwarze Schuhe.

