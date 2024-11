Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Opel Astra beschädigt, Polizei sucht den Verursacher

Hamm-Westen (ots)

Ein schwarzer Opel Astra wurde am Sonntag, 24. November in der Zeit von 15:15 Uhr bis 16:15 Uhr in der Marienstraße beschädigt. Der Fahrzeughalter stellte das unbeschädigte Fahrzeug in diesem Zeitraum am Fahrbahnrand zum Parken ab. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte das Fahrzeug im hinteren linken Bereich und entfernte sich ohne Schadensregulierung von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

