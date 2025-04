Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (24.04.2025) ereignete sich gegen 08.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Degerloch und -Möhringen eine Unfallflucht, an der vermutlich ein Porsche beteiligt war. Gemäß derzeitiger Ermittlungen befuhr ein bislang Unbekannter, mutmaßlich in einem schwarzen Porsche Cayenne, den linken Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe, als er aufgrund der Fahrweise seines Vordermanns abbremste und auswich. Dies führte dazu, dass der Unbekannte ins Schleudern geriet und gegen die rechts verlaufende Leitplanke prallte. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt kurzerhand fort. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Weitere Hinweise zu dem Unfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

