Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Telefonbetrug - Gold erbeutet

Ludwigsburg (ots)

Mit einer äußerst dreisten Geschichte setzten noch unbekannte Täter eine Seniorin am Donnerstagnachmittag (24.04.2025) in Waldenbuch unter Druck und brachten sie dazu, ihnen Gold im Wert von mehreren Tausend Euro zu übergeben. Zunächst erreichte die Seniorin ein Anruf ihres vermeintlichen Enkels, der angab, an einer sehr schwere Corona-Erkrankungen zu leiden. Eine äußerst teure, in Deutschland nicht zugelassene Therapie können ihm jedoch helfen. Schließlich gab sich ein weiterer Anrufer als behandelnder Professor aus. Dieser vereinbarte mit der Seniorin, dass sie zur Absicherung der Behandlungskosten Gold an seine Assistentin übergeben werde. Die "Assistentin" nahm gegen 16.15 Uhr das Gold im westlichen Bereich von Waldenbuch entgegen. Sie wurde als etwa 160 cm groß und korpulent beschrieben. Die Frau hat schwarze lange Haare und war mit einer dunklen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Außerdem führte sie eine schwarze Handtasche mit. Zeugen, die die Frau beobachtet haben oder denen darüber hinaus etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

