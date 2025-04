Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unbekannte brechen Snackautomaten auf Firmengelände auf

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (24.04.2025) trieben noch unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Gutenbergstraße in Rutesheim ihr Unwesen. Auf dem Gelände befinden sich zwei Snackautomaten, die die Unbekannten aufhebelten und das enthaltene Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendeten. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

