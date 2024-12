POL Schwaben Nord: Passanten reagieren vorbildlich

Augsburg (ots) - Friedberg - Am Dienstag (17.12.2024), in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.20 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus im Kirchackerring zu verschaffen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Neusäß - Am Dienstag (17.12.2024), um 18.00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Reihenhaus in der ...

mehr