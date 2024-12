Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Einbrüchen

Augsburg (ots)

Friedberg - Am Dienstag (17.12.2024), in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.20 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus im Kirchackerring zu verschaffen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Neusäß - Am Dienstag (17.12.2024), um 18.00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Reihenhaus in der Lortzingstraße einzudringen. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell