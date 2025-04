Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: psychisch auffälliger 55-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (25.04.2024), gegen 01.30 Uhr, rückte die Polizei in die Hauptstraße in Gerlingen aus, nachdem Anwohner gemeldet hatten, dass ein Mann aus seiner Wohnung heraus Gegenstände auf die Straße werfen würde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der 55-Jährige bereits einen Kinderwagen, Gläser und einen leeren Vogelkäfig aus einem Fenster bzw. vom Balkon aus auf die Straße geworfen hatte. Da er der Polizei seine Wohnungstür nicht öffnete, musste diese geöffnet werden. Der 55 Jahre alte Mann hatte sich zwischenzeitlich in seiner Wohnung verbarrikadiert und leistete den Aufforderungen der Einsatzkräfte keinerlei Folge. Schließlich setzte eine Streife der Polizeihundeführerstaffel nach mehrmaliger Androhung einen Diensthund ein, der den 55-Jährigen biss, worauf es möglich war an ihn heranzukommen und ihm Handschließen anzulegen. Der Mann wurde im weiteren Verlauf durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell