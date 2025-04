Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: 76 Jahre alte Frau wird Opfer von Trickdieb

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Trickdiebstahls, der sich am Mittwoch (24.04.2025) gegen 17.00 Uhr vor einer Bankfiliale in der Calwer Straße in Malmsheim ereignete. Eine 76 Jahre alte Frau hatte zuvor Geld am Automaten gezogen und wurde im Anschluss vor der Filiale von einem bislang unbekannten Täter angesprochen. Der Unbekannte verwickelte die Frau in ein Gespräch und kam ihr hierbei sehr nahe, wodurch sie sich bedrängt fühlte. Nachdem der Täter ihr bis an ihr Fahrzeug gefolgt war, warf er plötzlich zwei Geldscheine auf den Beifahrersitz, bevor die 76-Jährige davonfahren konnte. Im Nachgang musste sie feststellen, dass der Unbekannte ein Kuvert aus ihrer Umhängetasche gestohlen hatte, in dem sie das abgehobene Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro sowie die Bankkarte aufbewahrt hatte. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt, 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er trug ein violetten Hemd.

