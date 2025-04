Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: 24-jähriger VW-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 24 Jahre alter VW-Lenker, der am Donnerstag (24.04.2025) kurz vor 06.00 Uhr auf der Landesstraße 1182 zwischen Weil der Stadt und Schafhausen in einen Unfall verwickelt war. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Sekundenschlaf ursächlich dafür gewesen sein, dass der junge Mann die Kontrolle über den PKW verlor und in Fahrtrichtung Schafhausen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im angrenzenden Grünstreifen prallte er gegen zwei Bäume. Ein hinter dem 24-Jährigen fahrender 43 Jahre alter Mercedes-Lenker konnte einen weiteren Zusammenstoß mit dem VW, der wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde, durch Ausweichen verhindern. Allerdings überfuhr er in der Folge Trümmerteile. Der 24-jährige VW-Fahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde rund 15.000 Euro geschätzt. Die L 1182 war im Bereich der Unfallörtlichkeit bis gegen 09.35 Uhr gesperrt, da zunächst einer der Bäume gefällt und im Anschluss die Fahrbahn gereinigt werden musste.

