Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0290 - Sachbeschädigung in einer Kirche (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Aichach/Gallenbach - Am Donnerstag (13.02.2025), zwischen 08.30 Uhr und 21.15 Uhr, kam es in einer Kirche in der Fuggerstraße zu einer Sachbeschädigung.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten im Inneren der Kirche verschiedene Gegenstände, indem sie diese anzündeten. Zu einem Übergriff des Brandes auf das Kirchengebäude kam es nicht. Durch die Brandlegung entstand jedoch ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Aufgrund der Beschädigungen kann in der Kirche in den nächsten Tagen kein Gottesdienst stattfinden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell