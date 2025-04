Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Mahdentalstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, nachdem es am Donnerstag (24.04.2025) gegen 11.30 Uhr in der Mahdentalstraße in Sindelfingen zu einer Unfallflucht gekommen ist. Eine 68 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Kleintransporter den linken Fahrstreifen der Mahdentalstraße. Rechts neben ihr war ein noch unbekannter Sattelzuglenker unterwegs, der auf Höhe der Eschenbrünnlestraße nach rechts in diese abbog. Hierbei schwenkte sein Führerhaus nach links aus und touchierte die linke Fahrzeugseite des Opel Kleintransporters. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Am Sattelzug könnten Balinger Kennzeichne (BL-) angebracht gewesen sein.

